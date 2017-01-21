Псковские студенты поработали полицейскими

15:42, 21 января 2017, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сначала студенты собрались на инструктаж в актовом зале УМВД России по городу Пскову. Перед ребятами выступили начальник городского УМВД Сергей Сурин, командир отряда народных дружинников Анатолий Ожигин, член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Константин Марченко.

Они рассказали гостям о том, какие задачи выполняют различные службы полиции, а также народные дружины и Общественный совет. Затем студентов распределили в соответствии с их пожеланиями по службам, в которых им предстояло пройти стажировку.

«Ребята получили возможность понять особенности службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД, сформировать для себя объективное мнение об особенностях полицейской службы и проблемах, с которыми стражам порядка ежедневно приходится сталкиваться в ходе общения с гражданами», - отметили в пресс-службе УМВД. Группа студентов приняла участие в рейде по выявлению правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

Многие участники акции выразили желание вступить в народную дружину, чтобы иметь возможность вносить свой вклад в обеспечение спокойной жизни своего города.