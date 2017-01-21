0
16:18
Расходы на благоустройство дворов в федеральном бюджете планируют увеличить до 20 млрд рублей
14:56
Глава Пскова предложил выделять допсредства на ремонт дорог транзитным городам без полноценных объездных трасс
10:36
Диджей PR-ICE будет специальным гостем на юбилее Николая Королёва сегодня вечером
09:28
Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами
17:25
Рассадили по углам
17:07
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
15:50
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
Еще новости
Общество

Псковские студенты поработали полицейскими

Студенты Псковского государственного университета приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сначала студенты собрались на инструктаж в актовом зале УМВД России по городу Пскову. Перед ребятами выступили начальник городского УМВД Сергей Сурин, командир отряда народных дружинников Анатолий Ожигин, член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Константин Марченко.

Они рассказали гостям о том, какие задачи выполняют различные службы полиции, а также народные дружины и Общественный совет. Затем студентов распределили в соответствии с их пожеланиями по службам, в которых им предстояло пройти стажировку.

«Ребята получили возможность понять особенности службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД, сформировать для себя объективное мнение об особенностях полицейской службы и проблемах, с которыми стражам порядка ежедневно приходится сталкиваться в ходе общения с гражданами», - отметили в пресс-службе УМВД. Группа студентов приняла участие в рейде по выявлению правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

Многие участники акции выразили желание вступить в народную дружину, чтобы иметь возможность вносить свой вклад в обеспечение спокойной жизни своего города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Расходы на благоустройство дворов в федеральном бюджете планируют увеличить до 20 млрд рублей
21 января 2017
Расходы на благоустройство дворов в федеральном бюджете планируют увеличить до 20 млрд рублей
Глава Пскова предложил выделять допсредства на ремонт дорог транзитным городам без полноценных объездных трасс
21 января 2017
Глава Пскова предложил выделять допсредства на ремонт дорог транзитным городам без полноценных объездных трасс
Диджей PR-ICE будет специальным гостем на юбилее Николая Королёва сегодня вечером
21 января 2017
Диджей PR-ICE будет специальным гостем на юбилее Николая Королёва сегодня вечером
Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами
21 января 2017
Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами 3
Рассадили по углам
20 января 2017
Рассадили по углам 22
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
20 января 2017
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
20 января 2017
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
20 января 2017
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте 1

Идет загрузка...