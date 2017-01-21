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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН РФ подвели итоги 2016 года и определили планы на будущее

В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы в 2016 году и определили приоритетные задачи на 2017 год. Расширенное заседание совета филиала, где обсуждались эти вопросы,  прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие представители властей Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона.

В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации.  Так, разработана программа развития Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017–2020 годы, завершено выполнение  плана мероприятий по развитию филиала в рамках действующего с 2013 года соглашения о взаимодействии администрации Псковской области и Академии ФСИН России. В декабре 2016 года подписан новый план  на 2017–2018 годы, который содержит конкретные мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы.

Соглашения о сотрудничестве и планы мероприятий по их реализации были подписаны с муниципальным образованием «Город Псков» и администрацией Псковского района.

Юрий Панин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал не только с властями, но и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.

В филиале проводились научно-практические конференции и семинары, в том числе международного уровня: наиболее значимым из них стал IX Международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече».  Курсанты и студенты участвовали в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» и во всероссийском форуме «Ладога – 2016».

Приоритетными направлениями воспитательной работы в филиале были и остаются духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Псковский филиал академии принял активное участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

На заседании совета филиала выступили приглашенные гости, которые от лица властей области и города Пскова, УФСИН России по Псковской области и других правоохранительных органов региона поблагодарили руководство Псковского филиала академии за высокое качество подготовки выпускников, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелав успехов Псковскому филиалу академии.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе, обсудив с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2016 учебном году признана удовлетворительной. Основная задача – обучение и подготовка к практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, на расширенном заседании совета филиала был объявлен приказ о присвоении очередных специальных званий и вручены погоны ряду сотрудников. Лучшие сотрудники были награждены Почетными грамотами ФСИН России.

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