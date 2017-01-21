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Общество

В России сократилось потребление алкоголя и табака

В России сократилось потребление алкоголя и табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Сегодня, 21 января, на дискуссионной площадке о здоровье съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя существенно снизилось и теперь составляет до 10 с небольшим литров в год для людей с 18 лет. При этом она подчеркнула, что необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, на 2,5 раза сократилось количество курящих несовершеннолетних, произошло снижение числа курильщиков и среди взрослого населения.

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