Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова

15:43, 21 января 2017, ПАИ

В Детском парке Пскова сегодня, 21 января, прошел межведомственный рейд по незаконному катанию на лошадях. В контрольном мероприятии приняли участие сотрудники муниципальных Управлений культуры и городского хозяйства, правового комитета, Парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, УМВД России по Пскову и Народных дружин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Уполномоченные лица в отношении владельцев и арендаторов животных, которые на данной территории осуществляют катания на лошадях, вручили уведомления о явке для дачи пояснений. Всего были выявлены 5 фактов нарушения. Кроме того, сотрудниками полиции установили 2 факта, когда сопровождающим животных лицам не исполнилось 18 лет.

Отвечая на вопросы сотрудников правопорядка и уполномоченных лиц от муниципалитета, владельцы и арендаторы лошадей и пони не смогли предоставить на месте ветеринарных справок на животных, документов, удостоверяющих личности сопровождающих людей. Также они отрицали сам факт катания детей верхом.

Сотрудники Правового комитета администрации города пояснили, что владельцы животных нарушают Постановление главы администрации города «Об организации досуга граждан», определяющее места для катания на лошадях. Детский парк в перечень таких мест не входит.

Отметим, в рамках профилактики в нескольких зеленых зонах Пскова установлены таблички «Нахождение на территории парка вьючных животных запрещено».

Неисполнение «Закона Псковской области от 04.05.20003 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - 4000 рублей, на юридических лиц в размере 5000 рублей.