Псковским рыбакам напомнили, по льду какого цвета можно ходить

16:17, 21 января 2017, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает любителям подледного лова о необходимости соблюдать правила безопасности во время рыбалки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, рыбакам не следует выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада, также нельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

«Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий», - отметили в МЧС.

В пресс-службе рассказали, что прочность льда можно определить визуально: если он прозрачный голубого, зеленого оттенка, то прочный, а прочность же льда белого цвета в два раза меньше, лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

«Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток», - подчеркнули в МЧС.

Также рыбакам рекомендуют тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. «Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем», - добавили в пресс-службе.

В Управлении обратили внимание на то, что одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться.

Кроме того, каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

При этом стоит иметь пешню, поскольку она поможет прощупать лед, а в случае провала ее можно положить поперек пролома полыньи.

«Если вы все-таки оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь, приходится на её долю. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли», - посоветовали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Также в ведомстве дали псковичам советы о том, как действовать, если в воду провалился человек:

«Немедленно крикните ему, что идете на помощь;

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги;

- действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;

- подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу».

В МЧС напомнили, что если произошёл несчастный случай, но нужно позвонить по телефонам спасения – «01» (со стационарного телефона) или «101», «112» (с мобильного телефона).