Дональд Трамп заменил в Овальном кабинете Мартина Лютера Кинга на Уинстона Черчилля
Новый президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома убрал бюст Мартина Лютера Кинга с приставного стола, который туда поставил прежний глава государства Барак Обама. Трамп вернул бюст Уинстона Черчилля, убранный его предшественником.
Как сообщает РБК со ссылкой на CNN, статуэтка Кинга «переехала» на своё прежнее место на каминной полке.
Дональд Трамп в целом изменил убранство главного кабинета США. Теперь в нём появились золотистые занавески с голубой отделкой, новый ковер и покрытые парчой диваны.
Также некоторые СМИ сообщают о том, что новый президент потребовал обновить убранство супружеской спальни.