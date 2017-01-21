0
14:48
Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
17:25
Рассадили по углам
14:04
Василий Краснов освободит пост председателя псковского отделения «Партии Роста»
12:56
Александр Голышев: Доступу к достопримечательностям не должны препятствовать никакие политические мероприятия
21:15
Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос
13:58
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
Еще новости
Политика

Дональд Трамп заменил в Овальном кабинете Мартина Лютера Кинга на Уинстона Черчилля

Новый президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома убрал бюст Мартина Лютера Кинга с приставного стола, который туда поставил прежний глава государства Барак Обама. Трамп вернул бюст Уинстона Черчилля, убранный его предшественником.

Как сообщает РБК со ссылкой на CNN, статуэтка Кинга «переехала» на своё прежнее место на каминной полке.

Дональд  Трамп в целом  изменил убранство главного кабинета США. Теперь в нём появились золотистые занавески с голубой отделкой, новый ковер и покрытые парчой диваны.

Также некоторые СМИ сообщают о том, что новый президент потребовал обновить убранство супружеской спальни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения
21 января 2017
Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения 6
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
Рассадили по углам
20 января 2017
Рассадили по углам 22
Василий Краснов освободит пост председателя псковского отделения «Партии Роста»
20 января 2017
Василий Краснов освободит пост председателя псковского отделения «Партии Роста» 3
Александр Голышев: Доступу к достопримечательностям не должны препятствовать никакие политические мероприятия
20 января 2017
Александр Голышев: Доступу к достопримечательностям не должны препятствовать никакие политические мероприятия 7
Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос
19 января 2017
Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос 5
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
17 января 2017
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом 20
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
17 января 2017
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете 5

Идет загрузка...