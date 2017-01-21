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Общество

Расходы на благоустройство дворов в федеральном бюджете планируют увеличить до 20 млрд рублей

«Единая Россия» в 2017 году обеспечит реализацию партийного проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий, активно привлекая жителей регионов к обсуждению программ благоустройства дворов. Об этом в ходе дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» в рамках работы первого дня XVI Съезда «Единая Россия» заявил руководитель партийного проекта, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

На фото: Александр Васильев

«Запущен партийный проект по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. В федеральном бюджете на эти цели фракцией «Единая Россия» предусмотрено 20 млрд. рублей. В 2017 году важно обеспечить качественную реализацию этого проекта, активное привлечение жителей к разработке и непосредственной реализации проектов и программ благоустройства», - подчеркнул Александр  Васильев.

Как указал модератор площадки дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме», руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин, в рамках подготовки ко второму чтению поправок в проект федерального бюджета, с учетом финансирования приоритетных проектов, депутатам фракции «Единая Россия» удалось обеспечить финансирование первоочередных мероприятий по благоустройству городской среды. Так, по его словам, «Единая Россия» обратилась к председателю правительства, лидеру партии Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить размер средств на реализацию приоритетного нацпроекта «ЖКХ и городская среда» с пяти до 20 млрд. рублей.

«Эти средства необходимы для первоочередных мероприятий по благоустройству - приведения в порядок парков и скверов, организации освещения, ремонта тротуаров, организации уборки мусора, благоустройства дворов, озеленения, установки детских площадок и так далее. При этом, самое важное достижение нового нацпроекта - модернизация коммунальной инфраструктуры - будет синхронизировано с благоустройством. Чтобы не было такого: сперва благоустроили газон, а потом все перекопали, чтобы трубы заменить», - заявил Сидякин.

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