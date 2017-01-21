Для жителей Бежаниц провели инструктаж по пожарной безопасности

16:50, 21 января 2017, ПАИ

21 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам совместно с участковым инспектором МО МВД России «Бежаницкий» в посёлке Бежаницы провели профилактический рейд, направленный на профилактику возникновения пожаров и их последствий на территории района. В ходе акции были проведены противопожарные инструктажи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. Для них провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, нормам содержания надворных построек и прилегающей территории. Всем гражданам вручили памятки и листовки на противопожарную тематику.

Всего в акции приняли участие 20 жителей Бежаницкого района.