До трёх градусов тепла ожидается в Псковской области 22 января

17:39, 21 января 2017, ПАИ

22 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днем - от -2 до +3. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое.