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Экономика

Минфин вновь поднял вопрос о запрете оплаты наличными крупных покупок

В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов, пишет РБК.

Глава Минфина призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов. Он отметил, что по такому пути идут многие страны и привёл в качестве примера Индию, где «пошла широкомасштабная атака на расчеты наличными».

Предлагаемые ограничения Антон Силуанов назвал элементом «обеления экономики». «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной», - пояснил он.

Министр предложил «двигаться постепенно», установив для начала «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет приобретать за наличные. В частности, речь идёт о покупке квартир и автомобилей. «В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги к сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — заявил он.

Глава Министерства напомнил, что в 2013 году вопрос введения ограничений на оборот наличных уже рассматривался и «вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого действия». В результате никаких решений принято не было. 

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