В этом году жители Земли смогут наблюдать два лунных затмения

17:21, 21 января 2017, ПАИ

В этом году жители Земли смогут наблюдать два лунных затмения. Первое из них случится 11 февраля. Как пишут федеральные СМИ, его смогут увидеть жители почти всей России, за исключением Дальнего Востока.

Второе лунное затмение будет частичным – месяц пересечет только северную область тени Земли. Наблюдать его можно будет 7 августа, в том числе и с территории России.

Будут в этом году и два солнечных затмения. Полное солнечное затмение смогут посмотреть жители только Северной Америки. Второе солнечное затмение, которое ожидают 26 февраля, будет кольцеобразным. Полоса пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, по местности юга Южной Америки и южной части Африки.