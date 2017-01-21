Американские учёные обнаружили пользу в поедании сверчков

18:01, 21 января 2017, ПАИ

Исследователи из американского Университета Бригама Янга пришла к выводу о том, что употребление в пищу насекомых не только полезно для человека, но и выгодно. Как сообщает «Российская газета», ученые под руководством доцента Лауры Джеффрис исследовали в качестве пищевого сырья сверчков.

Учёные пришли к выводу, что в этих насекомых содержится белка не меньше, чем в говядине, но для получения «сверчкового» белка требуется значительно меньше ресурсов. Они посчитали, что для получения одного килограмма пищевого белка из говядины нужно примерно 25 килограммов корма, а для производства килограмма белка из съедобных насекомых достаточно немногим больше двух килограммов корма. При этом в сверчках содержится девять незаменимых аминокислот, большое количество железа и витамина B-12.

Участвовавшие в эксперименте добровольцы отметили, что на вкус сверчки не столь ужасны, особенно, если их смешивать с другими продуктами, например, с шоколадом.

В этой связи учёные предложили перерабатывать сверчков. Одна из компании в штате Юта уже готова выпускать протеиновые батончики, в состав которых входит порошок из измельченных насекомых.