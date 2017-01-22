Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове

09:25, 22 января 2017, ПАИ

В 1:53 22 января в Пскове на улице Труда в ДТП попал автомобиль Chevrolet Captiva. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.

Как пишет очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», машина врезалась в фонарный столб, пострадавших в результате аварии увезла Скорая помощь.

Кроме того, 21 января в Псковском районе на 11-м км дороги Псков – Кудина Гора столкнулись два легковых автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.