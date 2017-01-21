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Спорт

IBU намерен провести расследование в отношении Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) откроет официальное расследование против Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на IBU.

«IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время», - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося 21 января в итальянском Антхольце.

Также в IBU отметили: «Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU».
Заседание проводилось с целью «выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена».

В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

Помимо этого, IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

 

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