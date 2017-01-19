Псковский симфонический оркестр даст концерт для детей

09:43, 22 января 2017, ПАИ

26 января в 14:00 Псковский симфонический оркестр даст концерт «Большая музыка для маленьких» (абонемент № 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной филармонии.

Композиторы-классики немало страниц своего творчества посвятили детям - как родным, так и детям друзей и родственников. Для детей созданы оперы и балеты, песни, инструментальные пьесы. К детской аудитории обращались И. С. Бах, Р. Шуман, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, А. Лядов, П. Чайковский, А. Аренский, С. Прокофьев и другие маститые композиторы.

В программу концерта вошли сочинения, «полные ярких образов, колоритных персонажей, радости и печали, волшебства и звукоизобразительности». «Это концерт музыки для детей и о детях», - отметили в филармонии.

Главный дирижер – Эдуард Банько.

Стоимость билета на концерт составляет 200-250 рублей.