Российские ученые предложили сократить длительность ночей

12:40, 22 января 2017, ПАИ

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили реализовать орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом. Об этом сообщает ТАСС.

«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», - говорится в докладе специалистов корпорации, который планируется представить на Академических чтениях по космонавтике.

В докладе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать «зеркало» космического аппарата.

Учитывая, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей, сотрудники РКК «Энергия» предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.