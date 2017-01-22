Девять подозреваемых в совершении преступлений установили псковские полицейские за сутки

10:00, 22 января 2017, ПАИ

21 января псковские полицейские установили девять подозреваемых в совершении преступлений, шестеро из которых не работают и не имеют постоянного источника дохода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 14 преступлений, в том числе 7 краж чужого имущества.

Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 366 нарушений Правил дорожного движения.