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В Великолукском районе за год в ДТП пострадал 71 человек

В 2016 году на территории Великолукского района произошли 43 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 71 получил ранения. Об этом пишет «Луки.ру» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

На дорогах Великолукского района случились 6 ДТП, в которых пострадали восемь детей. В 2015-м ранены были четверо детей, один погиб.

В целом за указанный период отмечено снижение основных показателей аварийности, добавили в ведомстве.

В Куньинском районе в январе-декабре 2016-го произошли 15 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 19 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года здесь наблюдается рост общего количества аварий и раненых в них людей.

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