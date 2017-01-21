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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщает «Лента.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Павлюченковой. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Победительница сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Кузнецова трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и взяла две подачи своей соотечественницы.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с американкой Винус Уильямс, которая оказалась сильнее немецкой спортсменки Моне Бартель (6:3, 7:5).

Также стадию 1/8 финала преодолели россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, выступающие в парном разряде. Они обыграли Викторию Голубич из Швейцарии и Кристину Плишкову из Чехии со счетом 7:6 (5), 2:6, 6:2.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

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