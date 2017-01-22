В МЧС призвали псковичей отдыхать зимой безопасно

10:51, 22 января 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона отдыхать зимой безопасно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Катание на коньках, лыжах, санках, ватрушках – эти развлечения любят все. Когда, как не зимой, можно взять ледянки и лихо прокатиться с любимой горки? Однако не стоит забывать, что подобные развлечения могут быть весьма травмоопасны, и во время зимних забав необходимо соблюдать меры предосторожности», - подчеркнули в управлении МЧС.

В первую очередь, специалисты советуют обратить внимание на одежду и обувь. Основные ее критерии, как для взрослого человека, так и для ребенка, - это легкость и комфорт. Она должна быть теплой, защищать от ветра и снега, и в то же время пропускать воздух. Это могут быть комбинезоны и полукомбинезоны с резиновыми манжетами на руках и ногах. Следите за тем, чтобы у ребенка были обязательно закрыты уши и шея. Если карманы у комбинезона на молнии, застегните их, иначе в них будет попадать снег. Обратите внимание на шарф малыша - он не должен быть слишком длинным. Если такой шарф случайно зацепится за что-нибудь, он может затянуться вокруг шеи ребенка.

Что касается зимней детской обуви, то она должна быть не только теплой, но и иметь не скользкую подошву, чтобы ребенок был защищен от падений.

Если ребенок увлекается зимними видами спорта, нужно позаботиться не только о его спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защите для позвоночника.

«Катание с гор – самое любимое развлечение детей зимой. К сожалению, именно оно становится причиной многих травм. Здесь возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их соблюдением», - отметили в ведомстве.

Детям и взрослым советуют помнить:

- спуск со снежной или ледяной горки не должен выходить на проезжую часть или вести к водоему с неокрепшим льдом, нельзя устраивать игры на тонком льду;

- с самыми маленькими детьми лучше кататься и играть в немноголюдных местах, при этом малыш все время должен быть на виду у родителей, чтобы при необходимости они всегда могли прийти на помощь;

- выбирая горку, нужно убедиться, что из-под снега вдоль спуска не торчат коряги или камни с острыми краями, что на пути ребенка не окажется дерево или столб;

- малыш не должен подниматься на гору там, где спускаются другие ребята, иначе его могут сбить;

- нельзя спускаться с горы, сцепив несколько саней «паровозиком», встретив какое-нибудь препятствие, звенья этой конструкции начнут врезаться друг в друга, и дети рискуют травмироваться;

- не стоит и «обострять» ощущения, катаясь с горки головой вперед, иначе в случае падения можно получить травму головы;

- кататься на санках по ледяной горке тоже не рекомендуется, гораздо безопаснее использовать для этого специальные ледянки или ватрушки – они мягкие и объемные.

«Уважаемые взрослые, помните! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться о них!» - заключили в ведомстве.