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Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 23 января

23 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит 2…+3 градуса.

Атмосферное давление высокое.

 

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