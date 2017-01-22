Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 23 января

14:54, 22 января 2017, ПАИ

23 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит 2…+3 градуса.

Атмосферное давление высокое.