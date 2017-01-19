Лирическую комедию на грани абсурда приглашают посмотреть псковичей 22 января

13:47, 22 января 2017, ПАИ

22 января в 18:00 в Псковском академическом театре драмы состоится показ спектакля «Человек, обреченный на счастье» - лирической комедии на грани абсурда в двух действиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Этот ироничный спектакль, названный словами автора: «Человек, обреченный на счастье», вмещает массу людей, событий и мест. Режиссер постановки Борис Бирман (из Петербурга) задает динамичный ритм, виртуозные актеры мгновенно перевоплощаются в персонажей С. Довлатова. В центре стремительного калейдоскопа — сам автор. Мечущийся и сомневающийся, талантливый и неустроенный, выпивающий, чтобы уйти от пасмурной действительности, противостоящий, тихо бунтующий, и в то же время, порой идущий на компромиссы, также, как все, стремящийся к простому человеческому счастью. Сквозная тема постановки — творческий человек в окружающем его мире абсурда. О времени, о быте и поэзии, о любви и литературе, и о любви к литературе, о России и Америке. А в целом о нас с вами... Спектакль без назидания, но и без «хэппи энд» в финале...» - говорится в анонсе.

В постановку вошли истории из повестей и рассказов С. Довлатова «Хочу быть сильным», «Встретились — поговорили», «Когда-то мы жили в горах», «Компромисс», «Заповедник», «Марш одиноких», «Наши», «Чемодан» и других.

Действие спектакля переносит зрителя в Ленинград и Таллин, Пушкинский заповедник и Нью-Йорк, в старый Тифлис и в горное село на Кавказе.

Главную роль исполняет актер Всеволод Цурило, приглашенный из Петербурга. В спектакле также заняты: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Виктор Яковлев, артисты Ангелина Аладова, Андрей Атабаев, Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Тишкова, Наталья Петрова.

Продолжительность спектакля - 2 часа 40 минут. Для зрителей 16+.