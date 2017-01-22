Ковчег с частицей мощей Серафима Саровского останется в Великих Луках до 29 января

11:19, 22 января 2017, ПАИ

В связи с большим потоком желающих помолиться у ковчега с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, прибытием паломников из ближайших районов и города Пскова время пребывания святыни в Великих Луках продлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Ковчег с частицей мощей чудотворца был доставлен в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки 15 января. Изначально планировалось, что святыня пробудет здесь до 22 января, но в связи с высокой востребованностью, ее пребывание в храме продлено до 29 января (включительно).

Ежедневно в 14:00 у святых мощей совершаются молебны. Также в храме постоянно пребывает ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Свято-Тихоновский собор, где находятся святыни, открыт с 8:00 до 20:00. Адрес храма: микрорайон «Дружба», улица Гражданская, 18, корпус 1.

Прихожане могут заказать требы - молебны святому Серафиму Саровскому, приобрести иконы с его изображением, масло, освященное на его мощах, а также литературу о жизни и духовных подвигах этого угодника Божия.