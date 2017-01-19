Пушкинский заповедник организует конференцию «Цветы, любовь, деревня, праздность...»

12:20, 22 января 2017, ПАИ

Специалистов библиотечного и музейного дела, исследователей литературы и культуры, а также и тех, кому интересна отечественная история во всех её проявлениях, приглашают принять участие в традиционных научно-практических чтениях «Библиотека в усадьбе» — проекте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

По ее словам, в нынешнем году конференцию решили посвятить «цветочной» теме. На чтениях, которые назвали «Цветы, любовь, деревня, праздность...», речь пойдёт о старинных ботанических атласах и справочниках, о травниках и других подобных изданиях, о цветочной теме в оформлении печатных и рукописных книг — дневников и альбомов, о гербариях, которые собирали в усадьбах в учебных целях, и так далее.

Подобные книги занимали значительное место в русских усадебных библиотеках в пушкинское и допушкинское время, отметила Л. Токарева, и многое рассказывали как о состоянии и характере усадьбы, так и о личных качествах и круге интересов её хозяина.

Чтения «Цветы, любовь, деревня, праздность...» пройдут в музее 20-23 апреля. Заявки на участие в конференции в качестве докладчика в музее принимают до 26 марта. А стать её слушателем и принять участие в обсуждении услышанного традиционно можно свободно, без предварительных согласований.

Подробнее о предстоящем событии можно узнать на официальном сайте «Михайловского».