В Усвятах из-за короткого замыкания загорелся магазин

12:01, 22 января 2017, ПАИ

21 января в Псковской области из-за короткого замыкания произошли четыре пожара, стало известно Псковскому агентству информации.

В поселке Усвяты на улице Победы в магазине, принадлежащем Великолукскому райпо, огнем повреждена холодильная витрина по всей площади, помещение закопчено.

Кроме того, в поселке Локня случилось возгорание в гараже, расположенном в Тракторном переулке, 1а. Сгорела кровля, помещение повреждено на втором этаже на площади 70 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять два жилых дома, пять надворных построек.

В деревне Ханево Опочецкого района по названной выше причине сгорел дачный дом, в деревне Захаркино Островского района огонь уничтожил надворную постройку и 2 тонны сена.