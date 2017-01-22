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Происшествия

В Усвятах из-за короткого замыкания загорелся магазин

21 января в Псковской области из-за короткого замыкания произошли четыре пожара, стало известно Псковскому агентству информации.

В поселке Усвяты на улице Победы в магазине, принадлежащем Великолукскому райпо, огнем повреждена холодильная витрина по всей площади, помещение закопчено.

Кроме того, в поселке Локня случилось возгорание в гараже, расположенном в Тракторном переулке, 1а. Сгорела кровля, помещение повреждено на втором этаже на площади 70 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять два жилых дома, пять надворных построек. 

В деревне Ханево Опочецкого района по названной выше причине сгорел дачный дом, в деревне Захаркино Островского района огонь уничтожил надворную постройку и 2 тонны сена. 

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