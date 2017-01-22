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Общество

Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома

Полиция устанавливает местонахождение Кирилла Жукова 2003 года рождения, который 13 января он ушел из дома в деревне Загорицы Псковского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Приметы:  на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, светло-русые волосы, рост 170 сантиметров. Был одет в темно-синие джинсы, коричневую куртку, черные кроссовки  и черную вязаную шапку.

Особая примета: на запястье левой руки небольшой шрам от пореза.

Кирилл Жуков склонен к бродяжничеству. Ранее неоднократно уходил из дома. Может ночевать на лестничных площадках многоэтажных домов.

Всех, кто располагает информацией  о его местонахождении, просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.  Контактные телефоны: 8-(8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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