Госдума проведет парламентские слушания по законопроекту о защите животных

12:59, 22 января 2017, ПАИ

В феврале Госдума РФ проведет парламентские слушания с участием зоозащитников для обсуждения законопроекта о защите животных. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева 22 января в рамках XVI съезд партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«Мы планируем на начало февраля выйти на публичные слушания, послушать общественников», - сказала О. Тимофеева. Депутат уточнила, что это будут парламентские слушания в Госдуме.

Законопроект пока прошел первое чтение.