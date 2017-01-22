Главам российских регионов рекомендуют ввести курс краеведения в учебных учреждениях

13:24, 22 января 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение участников съезда партии «Единая Россия» рекомендовать главам российских регионов ввести курс краеведения в учебных учреждениях в качестве факультативного. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» перед началом второго дня съезда в воскресенье осмотрел выставку, посвященную основным направлениям деятельности партии.

«На счет краеведения - это хорошая история. Но мы не будем это в обязательные часы включать. А вот в качестве факультатива рекомендовать можно», - сказал Д. Медведев.

Он также высказался за развитие в регионах обучения народным промыслам и ремеслам.