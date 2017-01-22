«Единая Россия» не обсуждает вопрос о повышении пенсионного возраста

14:23, 22 января 2017, ПАИ

«Единая Россия» не рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста в РФ, заявил сенатор Валерий Рязанский в рамках второго дня съезда партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. По мнению же главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, повышение пенсионного возраста не является «панацеей от всего» и само по себе не может решить проблему сбалансированности Пенсионного фонда.