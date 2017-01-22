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Политика

Медведев призвал однопартийцев контролировать расходование денег на строительство школ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев контролировать эффективность расходования денег на строительство школ в регионах. Об этом сообщает ТАСС с XVI съезда партии.

Премьер-министр напомнил, что в бюджет на 2017-2019 годы на эти цели заложено 25 млрд рублей. «По инициативе фракции «Единая Россия» в нем заложены средства на строительство школ в регионах, это 25 млрд рублей ежегодно. Партия должна проконтролировать, чтобы деньги  расходовались строго по назначению и максимально эффективно», - подчеркнул Медведев.

По его словам, к 1 сентября 2016 года в РФ уже были открыты 92 новые школы, «темпы в этом смысле сбавлять нельзя». В бюджет заложены деньги и на ремонт спортзалов в сельских школах, на приобретение средств реабилитации для инвалидов и других льготников.

«Таким образом, получился сбалансированный документ, в котором есть деньги не только на выполнение наших социальных обязательств, но и на создание базы для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе», - резюмировал Медведев. 

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