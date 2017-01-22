Премьер-министр поставил задачу навести порядок в ЖКХ

15:13, 22 января 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поставил задачу навести порядок в ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС с XVI съезда партии.

«Надо наводить порядок в самых сложных секторах экономики, чтобы они не тянули ее назад, а в перспективе хотя бы потихоньку начинали расти», - заявил глава Правительства РФ.

Для примера он привел жилищно-коммунальное хозяйство. «Почти треть обращений в наши общественные приемные связаны именно с этой сферой», - констатировал Медведев. По его мнению, кабмин при активной поддержке «Единой России» «шаг за шагом выправляет ситуацию».

«Партия начала проекты «Управдом» и «Школа грамотного потребителя», создана необходимая правовая база для проведения капитального ремонта жилых домов, приняты законы, которые защищают интересы добросовестных плательщиков, людям с низкими доходами и инвалидам мы гарантировали предоставление адресных льгот», - перечислил премьер.