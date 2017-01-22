Медведев предложил вовлекать жителей в реализацию проектов по благоустройству дворов

16:23, 22 января 2017, ПАИ

Местные жители должны быть вовлечены в реализацию проектов по благоустройству дворов жилых домов. Такое мнение высказал председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии. Об этом пишет ТАСС.

Медведев отметил, что благоустройство дворов будет идти и в рамках одного из приоритетных национальных проектов, и в рамках партийного проекта «Городская среда». «Я считаю, что, кстати, к этой работе нужно привлекать и самих жителей. Они лучше всех знают, что нужно сделать во дворах», - сказал глава кабинета министров.

Премьер также добавил, что с 2017 года заработают еще три новых партийных проекта: «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». «Этого на самом деле ждут наши люди, и это очень понятная, абсолютно земная, реальная работа», - сказал председатель «Единой России».