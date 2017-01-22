Единороссы переизбрали председателя партии

14:55, 22 января 2017, ПАИ

Действующий председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии. Об этом сообщает «Интерфакс».

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета «Единой Росси» Борис Грызлов. Сегодня, 22 января, в ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым, безальтернативным, отмечает источник.

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет «Единой России». Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС «Единой России», в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.

Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.

Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв.