Единороссы переизбрали председателя партии
Действующий председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии. Об этом сообщает «Интерфакс».
С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета «Единой Росси» Борис Грызлов. Сегодня, 22 января, в ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.
Голосование было открытым, безальтернативным, отмечает источник.
Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет «Единой России». Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.
В ВС «Единой России», в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.
Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.
Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв.