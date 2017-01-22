В Пскове готовятся к международной выставке «ЗаМУРчательные кошки»
18-19 марта в Пскове пройдет международная выставка «ЗаМУРчательные кошки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе любителей кошек «Плескава».
В рамках выставки запланированы WCF-ринги для взрослых и молодых животных, монопородные шоу. Оценивать кошек будут российские и аргентинский эксперты.
«Хотим обрадовать владельцев кастрированных животных. В субботу будет проведен WCF-ринг NEUTER!!! Бесплатно (при наборе не менее 5 животных)», - отметили организаторы.
Запись на выставку, в каталог, заканчивается по мере набора 130 животных, но не позднее 12 марта.