Секретарь первичного отделения «Единой России» в Островском районе избрана в Генсовет партии

15:44, 22 января 2017, ПАИ

Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» в Островском районе Лариса Петрикова избрана членом Генерального совета партии. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое решение было принято сегодня, 22 января, в ходе XVI съезда «Единой России».

Отметим, ранее членом Генсовета являлась председатель соцзащиты в Палкинском районе, секретарь районного отделения партии Кристина Калашникова.

Кроме того, в результате тайного голосования сенатор от Псковской области Елена Бибикова сохранила должность члена Центральной контрольной комиссии партии.

Напомним, 21-22 января в Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия».

Кроме делегатов съезда по статусу – члена генерального совета партии, секретаря Палкинского отделения партии Кристины Калашниковой и члена центральной контрольной комиссии, сенатора Елены Бибиковой, участие в съезде принимают два делегата, избранные от регионального отделения партии – секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова.

Также в работе съезда участвуют секретарь регионального отделения партии Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский.