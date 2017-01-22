В Опочецком районе прошел сход граждан, посвященный пожарной безопасности
22 января в деревне Петровское Опочецкого района прошел сход граждан, посвященный пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Мероприятие провели начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам, врио заместителя начальника полиции по общественной работе МО МВД России «Опочецкий» и глава сельского поселения «Пригородная волость».
В жилом секторе был проведен рейд, в том числе с посещением многодетной семьи. 12 местных жителей проинструктированы по соблюдению правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления, недопущению неосторожного обращения с огнём.