Александр Васильев возглавил проект «Единой России» «Городская среда»

16:07, 22 января 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев возглавил проект «Единой России» «Городская среда». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое решение было принято сегодня, 22 января, в ходе XVI конференции «Единой России».

Александр Васильев рассказал, что «Городская среда» станет развитием ранее действовавшего партийного проекта «Наш двор». В рамках нового проекта будут реконструироваться дворы и общественные пространства в российских муниципалитетах с численностью жителей от 1 тысячи человек.

По словам депутата, проект предполагает активное участие самих жителей: они должны будут принять участие в благоустройстве своим трудом («перекопать газон, посадить дерево, поставить лавочки»), либо софинансировать работы («скинуться на парковку, детскую площадку, воркаут»).

До конца января субъекты получат подробную инструкцию по реализации проекта. Затем будут созданы общественные советы, которые станут решать, где и в какой очередности вести работы.

Проект рассчитан на 6 лет. В 2017 году на его реализацию в федеральном бюджете запланировано 20 миллиардов рублей. А с учетом софинансирования, сумма достигнет 36 миллиардов.