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Страна и мир

Спецслужба Латвии запросила у Рижской думы сведения о командировках в Россию

Полиция безопасности (ПБ) запросила у Рижской думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в Россию, страны СНГ и Китай. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Как пояснили в ПБ, это необходимо для нужд контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях.

В случае необходимости ПБ запрашивает подобного рода информацию и в других самоуправлениях Латвии, однако конкретные самоуправления в ПБ не называют.

5 января прошлого года исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

По данным агентства LETA, подобный запрос Рижская дума получила впервые.

В 2015 году сотрудники разного ранга Рижской думы совершили 51 визит в названные страны.

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