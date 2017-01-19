Спецслужба Латвии запросила у Рижской думы сведения о командировках в Россию

17:41, 22 января 2017, ПАИ

Полиция безопасности (ПБ) запросила у Рижской думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в Россию, страны СНГ и Китай. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Как пояснили в ПБ, это необходимо для нужд контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях.

В случае необходимости ПБ запрашивает подобного рода информацию и в других самоуправлениях Латвии, однако конкретные самоуправления в ПБ не называют.

5 января прошлого года исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

По данным агентства LETA, подобный запрос Рижская дума получила впервые.

В 2015 году сотрудники разного ранга Рижской думы совершили 51 визит в названные страны.