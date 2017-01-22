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Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем

Основной упор в ходе XVI съезда «Единой России», проходившего 21-22 января в Москве, был сделан на анализ мероприятий предвыборной кампании осени 2016 года и программ, с которыми партия участвовала в этих выборах. «Это еще раз говорит о том, что мы ничего не забываем. Исполнение всех обещаний, данных нами избирателям, будет контролироваться», - заявил в комментарии корреспонденту Псковского агентства информации секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. 

По его словам, Псковское региональное отделение партии будет реализовывать практически все проекты, утвержденные Генсоветом «Единой России»: в сфере образования, ЖКХ, спорта и так далее. А. Котов напомнил, что начиная с 2017 года появятся четыре новых партийных проекта. «Это вытекает из программы, с которой мы шли на выборы», - пояснил он. 

Александр Котов напомнил, что в Псковской области вот уже два года выделяются средства на капремонт сельских домов культуры. Теперь в рамках программы «Сельский дом культуры» на эти цели будут направлены федеральные средства. А программа «Городская среда» позволит реализовать все намеченное в сфере благоустройства дворов и общественных пространств. 

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» также добавил, что услышал в выступлении председателя партии Дмитрия Медведева подтверждение намерений федеральных властей обратить внимание на субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью. По словам А. Котова, Псковская область уже получила дополнительное финансирование из госказны, но главное, по его мнению, - не выделение средств а специальные условия для регионов с низкими собственными доходами. К примеру, участие в федеральных программах на условиях софинансирования не 50/50, а 10/90. «Это процесс не быстрый, за два года не удастся все сделать, но главное - задача поставлена», - резюмировал он. 

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