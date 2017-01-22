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Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Пострадавшего на пожаре в деревне Морино Дновского района ребенка отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга, стало известно Псковскому агентству информации.

В 16:25 вертолет МИ-8 осуществил посадку в аэропорту «Псков», была произведена погрузка пострадавшего 5-летнего мальчика на борт. В 17:05 состоялся вылет из Пскова, прибытие в Северную столицу ожидается в 18:35.

Напомним, пожар случился вчера, 21 января. Сгорел жилой дом и надворная постройка. 5-летний мальчик был доставлен в больницу с 60% ожогов тела 1 и 2 степени. Еще один ребенок 4-х лет погиб.

 

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