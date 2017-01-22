Пострадавшего от пожара в деревне Морино ребёнка доставили в петербургскую больницу

21:23, 22 января 2017, ПАИ

Получивший серьёзные травмы в результате пожара в частном доме в деревне Морино Дновского района 5-летний мальчик сегодня, 22 января, в 19:30 был доставлен в отделение реанимации ГБУЗ «Детская городская больница №1» Санкт–Петербурга.

Напомним, ребёнок был направлен в ожоговый центр «северной столицы» с ожогами 1-2 степени из аэропорта «Пулково», куда его транспортировали из Пскова посредством санитарной авиации МЧС на вертолёте Ми-8. В полёте его сопровождали врачи, в том числе детский реаниматолог.

Напомним, пожар в деревне Морино произошёл накануне, 21 января, около 16:30. В результате 5-летний мальчик получил ожоги, а 4-летний ребёнок, который также находился в здании, погиб.