Мужчина на кухне - 2.0. №3: Омлет драматический (ФОТО, ВИДЕО)

04:30, 23 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Мужчина на кухне» в новом формате в партнерстве с гипермаркетом «Империал».

Первым участником этого проекта в новом 2017 году любезно согласился стать известный своими многогранными талантами остроумный шоумен, журналист и телеведущий, продюсер, а когда-то даже актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Артём Татаренко, который недавно стал новым директором Псковской областной филармонии. Правда, у редакции были сомнения насчёт его кандидатуры, особенно после того, как Артём сообщил, что для приготовления блюда ему, фактически, нужно всего несколько яиц. Однако, когда мы увидели и, главное, попробовали приготовленный директором филармонии «омлет драматический», поняли, как заблуждались...

Артём Татаренко известен многим псковичам в первую очередь как один из ведущих псковского телевидения в 90-е и «нулевые» годы, а также в прошлом главный редактор ТРК «Телеком». При этом в его карьере были факты работы в совершенно разных амплуа - от организатора КВН, мастера мебельного производства и даже санитара морга до начальника отдела телевидения и радио управления по информационной политике администрации Псковской области, и.о. председателя информационного комитета администрации города Пскова, и, фактически, пресс-секретеря сити-менеджера областного центра, а также создателя псковского общественного интернет-телевидения «Че-ТВ».

Что касается кухонных дел, то здесь опыт нашего сегодняшнего героя гораздо скромнее... «Похвастать кулинарными навыками не могу, — честно признаётся он. — Умею приготовить простейшие блюда. Женская половина человечества в лице бабушек, тёть, мамы и жены вопрос приготовления пищи полностью и успешно взяли на себя».

Впрочем, ещё в детстве ему всё-таки приходилось иногда примерить на себя роль если не повара, то его помощника: «У многих семей есть свои «фирменные» блюда. Одним из таких блюд у нас был малиновый мусс. В деревне под Иваново, где жила моя бабушка, рос богатый малинник. Чаще всего процесс приготовления мусса начинался под давлением детского лобби. Когда тетя Мила совсем уставала от клянчащих лакомство меня с сестрами, она доставала огромную фарфоровую кастрюлю, засыпала туда малину, сахар и белки и начинала взбивать эту смесь пружинным венчиком до состояния однородной воздушной массы. Этим нужно было заниматься не менее часа, который - в томительном ожидании деликатеса - нам казался минимум в три раза длиннее обычного. Периодически к процессу подключали и нас. Но награда стоила того. Это было очень вкусно, мусс нравился всем».

Специально для проекта «Мужчина на кухне» Артём Татаренко вызвался приготовить экспериментальный омлет по рецепту, который ему подсказал знакомый шеф-повар.

РЕЦЕПТ:

Берём несколько яиц и взбиваем их в подходящей посуде с молоком (примерно 150 мг на 3 яйца). Добавляем соль и, обязательно, немного сахара.

Режем ветчину на небольшие кубики, а также зелень. Мы взяли укроп, петрушку и немного розмарин. Добавляем всё это в приготовленную смесь.

Заливаем эту смесь в пакет (лучше — в специальный термический для приготовления блюд), который плотно завязываем. Затем для подстраховки помещаем этот пакет в ещё один и также плотно его завязываем.

Кладём пакет в кастрюлю с кипящей водой и держим его там до готовности — около 25-30 минут, пока омлет не затвердеет и не набухнет, став пористым. (Такой способ приготовления удобен тем, что позволяет приготовить блюдо без масла, то есть сделать его более диетическим. Кроме того, в этом случае омлет гарантированно не пригорает, а за счёт пакета блюду можно придать определённую форму).

Когда омлет приготовился, достаём пакет, аккуратно надрезаем его и выкладываем блюдо на тарелку.

В качестве закуски к омлету мы приготовили несколько бутербродов с паштетом: отличный сытный завтрак!