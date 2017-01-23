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Общество

Продавцов решили карать за подделку продуктов исправительными работами

В ближайшее время в России может ужесточиться наказание за производство и реализацию поддельных продуктов. Как пишет газета «Известия», Роспотребнадзор разработал поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до двух лет исправительных работ за фальсификаты. При этом под удар попадут и те продавцы, которые не знали, что производитель прислал им подделку.

Если инициатива Роспотребнадзора будет утверждена, в УК РФ появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции».

За продажу подделок в крупном размере (на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ.

В случае реализации фальсификатов группой лиц по предварительному сговору сумма штрафа вырастает до 1 млн руб., а срок исправительных работ — до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн руб.

«За восемь месяцев 2016 года в Роспотребнадзор поступило более 1700 уведомлений о выявлении фальсифицированной молочной продукции. 25% выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В настоящее время обман потребителей карается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях штрафом в размере до 1 млн руб для юридических лиц.

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