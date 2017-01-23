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Общество

День ручного письма отмечается 23 января

23 января в мире отмечается День ручного письма (День почерка), пишет сalend.ru.

Этот День учрежден с целью напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

Именно 23 января родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал Аристотель и великие итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

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