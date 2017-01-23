В России предлагают лицензировать торговлю спиртосодержащей продукцией

08:26, 23 января 2017, ПАИ

Росалкогольрегулирование (РАР) направило в Правительство письмо с предложением ввести лицензирование розничной торговли спиртосодержащей продукцией. Полномочиями на выдачу лицензий предлагается наделить субъекты РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Предложения РАР также касаются спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В свою очередь Минздрав РФ 25 января проведет первое заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск ряда лекарственных средств, содержащих алкоголь. В «группу риска» вошли 28 препаратов.

Таким образом, если предложения Минздрава и РАР одобрит кабмин, лекарства на спирту будут продаваться по рецепту, а также попадут в перечень подакцизных товаров, как и всевозможные косметические средства.