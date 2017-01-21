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Псковский самбист победил на открытом турнире в Смоленске

Воспитанник псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Михаил Колыванов занял первое место на открытом турнире по самбо среди юношей 2004-2005 года рождения, который прошел в Смоленске 21 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

Фото предоставлено Федерацией самбо города Пскова

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Смоленской, Брянской, Калужской, Псковской областей, а также Белоруссии.

В итоге Михаил Колыванов одержал победу в весовой категории 42 кг, за звание лучшего боролись 20 спортсменов. «Проведя 5 схваток он не оставил соперникам никаких шансов на успех», - рассказали в Федерации.

Теперь псковским спортсменам предстоят отборочные соревнования на первенстве города Пскова 29 января, первенстве области 18 февраля и первенстве Севро-Западного федерального округа 30 марта.

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