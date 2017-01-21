Псковский самбист победил на открытом турнире в Смоленске

09:01, 23 января 2017, ПАИ

Воспитанник псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Михаил Колыванов занял первое место на открытом турнире по самбо среди юношей 2004-2005 года рождения, который прошел в Смоленске 21 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Смоленской, Брянской, Калужской, Псковской областей, а также Белоруссии.

В итоге Михаил Колыванов одержал победу в весовой категории 42 кг, за звание лучшего боролись 20 спортсменов. «Проведя 5 схваток он не оставил соперникам никаких шансов на успех», - рассказали в Федерации.

Теперь псковским спортсменам предстоят отборочные соревнования на первенстве города Пскова 29 января, первенстве области 18 февраля и первенстве Севро-Западного федерального округа 30 марта.