30 заявлений и сообщений поступили в псковскую полицию за минувшие сутки

09:25, 23 января 2017, ПАИ

22 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 8 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 11 преступлений, в том числе 3 кражи.

За минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 310 нарушений Правил дорожного движения.