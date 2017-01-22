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Гражданина Таджикистана будут судить за сбыт 100 граммов героина в Великих Луках

26-летнего  гражданина Республики  Таджикистан будут судить за сбыт героина в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства  в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что 24 марта 2016 года мужчина прибыл из Москвы в город Великие Луки для незаконной передачи гражданину, участвовавшему в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»,  героина массой  более 100 граммов.

При этом денежные средства в сумме 100 тыс. рублей  закупщик заранее перечислил на указанный преступниками счет в системе «Киви-кошелек».

В момент «закладки» героина в заранее обусловленном месте обвиняемого задержали  сотрудники правоохранительных органов.

Обвинительное заключение по этому делу утвердил первый заместитель прокурора города Великие Луки. Оно переведено на таджикский язык и вручено обвиняемому. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что санкция  части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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