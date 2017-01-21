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Спорт

Расписание занятости ледовой арены Пскова до 29 января

Стало известно расписание занятости ледовой арены Пскова с 23 по 29 января. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

23 января, понедельник
6:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»
7:15-08:15 – тренировка ХК «Барсы»
8:30-09:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина, Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина)
11:00-12:15 — секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (Робина, Цветкова)
12:30-13:30 – массовое катание
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1(Мякушина, Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2 (Мякушина)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Мякушина)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
18:45 - 20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»

Чемпионат области по хоккею
22:45-23:45 – «Штурм» - «Ганза»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»

24 января, вторник
6:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:45-09:45 — секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:00-11:00 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина, Цветкова)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:15-14:15 — секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий).
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3(Мякушина, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Звезда» - «Сталь»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
00:15-01:15 – тренировка женской ХК «Штурм»

25 января, среда
6:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-08:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Мякушина, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда/индивидуальные занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Мякушина Е.А.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Мякушина, Цветкова)
15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

26 января, четверг
6:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:45-13:45 – мероприятие, посвященное Дню российского студенчества
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Мякушина)
14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Мякушина, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Мякушина, Робина)

Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Плесков» - «Легион»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

27 января, пятница
6:30-07:30 - тренировка ХК «Барсы»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (Мякушина)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
11:30-12:30 – секция фигурн. кат. СОГ1, СОГ1 (Цветкова, Робина)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурн. катания НП-1, НП-2 (Цветкова, Мякушина)
15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Мякушина, Цветкова)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»

28 января, суббота
7:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-09:30 – секция хоккея НП-1, ТГ-3 (Пузанов, Автомов)
9:45-10:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
15:00-16:30 – первенство Северо-Запада России по хоккею
«ВДВ-Купол» — сборная СПбХЛ
16:45-17:45 – массовое катание
18:00-19:00 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею
19:15-20:15 –«Луки Спорт» - «АвтоФаворит»
20:30-21:30 – «Аванта-Остров» — «Красный город»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»
23:00-00:15 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 минут по цене 1 часа)

29 января, воскресенье
7:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-09:45 – секция фигурн.катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова, Мякушина)
10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1(Робина, Цветкова)
11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Мякушина, Цветкова)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Родина» - «ВДВ-Купол»
20:15-21:15 – «Легион» - «Метеор»

Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Псков» - «Плесков»
23:00-00:00 — тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15– тренировка ХК «Сталь».

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