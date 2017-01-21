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Спорт

В Псковской области подвели итоги финала проекта «Мини-футбол - в школу»

В Псковской области подвели итоги регионального финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», который прошёл в январе в зале спортивного комплекса «Писковичи». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по физической культуре и спорту, соревнования состоялись в старшей возрастной группе (футболисты 2001-2002 годов рождения), младшей (2005-2006) и средней (2003-2004).

В старшей возрастной группе среди юношей победу одержали ученики школы № 18 города Пскова, второе место досталось команде школы № 2 посёлка Дедовичи, третье – лицея № 11 города Великие Луки. Лучшим игроком стал Алексей Белавин (школа № 18, Псков), лучшим вратарём - Николай Харченко (лицей № 11, Великие Луки), лучшим бомбардиом - Артем Григорьев (школа № 2, Дедовичи). В данной возрастной группе среди девушек первое место завоевала команда Псковского педагогического комплекса, второе – школы №13 города Великие Луки, третье – Палкинской средней общеобразовательной школы. В номинации «Лучший игрок» отметили Дарью Башлыкову (ППК), звание «Лучший вратарь» присвоили Екатерине Бовдуй (школа № 13, Великие Луки), «Лучший бомбардир» - Полине Ивановой (ППК).

В младшей возрастной группе среди мальчиков «золото» получили футболисты Центра образования Пустошки, «серебро» - школы № 1 Невеля, «бронзу» - школы № 1 города Порхова. Лучшим игроком выбрали Александра Дичко (Центр образования, Пустошка), лучшим вратарём - Станислава Горленкова (школа № 1, Невель), лучшим бомбардиром - Ивана Макарова (Центр образования, Пустошка). Среди девочек лучшей стала команда Псковсого педагогического комплекса, на втором месте оказались ученицы Куньинской средней школы, на третьем   - школы № 1 Порхова. Звание «Лучший игрок» получила Анастасия Белкова (Куньинская школа), «Лучший вратарь» - Елизавета Бялькина (школа № 1 города Порхова), «Лучший бомбардир» - Арина Персиянцева (ППК).

В средней возрастной группе первое место среди мальчиков заняла команда Центра образования Опочки, второе - Бежаницкой средней школы, третье - лицея №4 Пскова, четвёртое место – Стремуткинской средней школы, пятое – Дедовичской школы №2. В номинации «Лучший игрок» отличился Максим Евдокимов (Центр образования, Опочка), «Лучший вратарь» – Андрей Полянский (Центр образования, Опочка), «Лучший бомбардир» – Иван Велоболов (Стремуткинская средняя школа).

Среди девочек первое место завоевали ученицы Бежаницкой школы, второе – Псковского педагогического комплекса, третье – Дедовичской школы № 2, четвёртое – Красногородской агрошколы. Лучшим игроком стала Елизавета Долинина (ППК), лучшим вратарём – Виталина Нурмухаметова (Бежаницкая школа), лучшим бомбардиром – Дарья Стамбулова (Бежаницкая школа).

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